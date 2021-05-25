RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стильна і зухвала: юна дочка Джуда Лоу вийшла в світ без нижньої білизни

Автор: Lite

20-річна дочка Джуда Лоу Айріс обожнює відверті вбрання, які підкреслюють її досконалу фігуру.

Новий пост зірка присвятила стильному і спокусливому виходу в світ, який вона продемонструвала в своєму блозі.

Разом зі своїм хлопцем Айріс вирушила на "Формулу-1", підібравши для заходу стильний і сексуальний блакитний костюм. Дівчина позує на фото в брюках зі стрілками і асиметричним верхом, а також укороченому топі з рукавами. Під нього Айріс не стала надягати нижню білизну, що додало її луку гарячу нотку. Доповнили образ юної дочки Джуда Лоу вишукане кольє з дорогоцінними каменями, годинник і невелика сумочка з довгими ручками.

Айріс Лоу з бойфрендом (фото: instagram.com/lirisaw)

Модель прийшла на перегони разом зі своїм бойфрендом, який одягнувся цього разу під стать дівчині: на хлопцеві були сорочка і штани. У своїх сторіз Айріс запостила масу фото з готелю, де зупинилася пара.

Раніше Айріс Лоу демонструвала свою фігуру в рожевому пляжному костюмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України актерактрисафигурастильмодаДжуд Лоу