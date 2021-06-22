Стильная Дорофеева в атласных шортиках восхитила бесконечными ногами: "нереальная"

На Наде – белоснежная полупрозрачная рубашка-оверсайз из легкой натуральной ткани с длинными рукавами и расстегнутыми манжетами от шведского люксового бренда Acne Studios и атласные шортики на завязках молочного оттенка с ажурным оформлением низа.

Надя дополнила удобный образ стильной панамой от модного французского бренда Jacquemus и надела удобные сланцы от Gucci. На шее – массивное украшение с золотом подвеской.

Надя Дорофеева показала идеальный летний лук (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам пришелся по душе летний лук их любимцы, о чем они незамедлительной ей сообщили.