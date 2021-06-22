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Стильная Дорофеева в атласных шортиках восхитила бесконечными ногами: "нереальная"

Автор: Ольвия Агаркова

Надя Дорофеева решила провести жаркое лето в рабочем режиме. Артистка запланировала тур с сольными концертами, ведь она уже успела выпустить альбом и пожинает плоды популярности собственного сольного проекта DOROFEEVA. А в редкие выходные певица не упускает возможности предаться релаксу, ведь продуктивно работает тот, кто умеет хорошо отдыхать! Так, вместе с мужем Владимиром Дантесом и своей творческой командой Додо устроила вечеринку у бассейна прямо во дворе своего загородного дома. Экстремально высокие температуры за окном заставили Надю раздеться и показать свой летний удобный аутфит. Берем на вооружение!

На странице в Instagram она показала, как скомбинировала трендовые вещи этого сезона.

На Наде – белоснежная полупрозрачная рубашка-оверсайз из легкой натуральной ткани с длинными рукавами и расстегнутыми манжетами от шведского люксового бренда Acne Studios и атласные шортики на завязках молочного оттенка с ажурным оформлением низа.

Надя дополнила удобный образ стильной панамой от модного французского бренда Jacquemus и надела удобные сланцы от Gucci. На шее – массивное украшение с золотом подвеской.

Надя Дорофеева показала идеальный летний лук (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам пришелся по душе летний лук их любимцы, о чем они незамедлительной ей сообщили.

  • Как всегда божественная
  • Красотка
  • Такая модная и красивая. Впрочем, как всегда
  • От твоих фоток такой вайб
  • Нереальна
  • Супер
  • Какая красивая
  • Самая лучшая, как всегда
  • Ноги огонь

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала об экстремальном эпизоде во время съемок новой видеоработы.

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Надя Дорофеева