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Стильна Дорофєєва в атласних шортиках спокусила нескінченними ногами: "нереальна"

Автор: Ольвія Агаркова

Надя Дорофєєва вирішила провести спекотне літо в робочому режимі. Артистка запланувала тур з сольними концертами, адже вона вже встигла випустити альбом і пожинає плоди популярності власного сольного проекту DOROFEEVA. А в рідкісні вихідні співачка не упускає можливості віддатися релаксу, адже продуктивно працює той, хто вміє добре відпочивати! Так, разом з чоловіком Володимиром Дантесом і своєю творчою командою Додо влаштувала вечірку біля басейну прямо у дворі свого заміського будинку. Екстремально високі температури за вікном змусили Надю роздягнутися і показати свій літній зручний аутфіт. Беремо на озброєння!

На сторінці в Instagram вона показала, як скомбінувала трендові речі цього сезону.

На Наді – білосніжна напівпрозора сорочка-оверсайз з легкої натуральної тканини з довгими рукавами і розстебнутими манжетами від шведського люксового бренду Acne Studios і атласні шортики на зав'язках молочного відтінку з ажурним оформленням низу.

Надя доповнила зручний образ стильною панамою від модного французького бренду Jacquemus і одягла зручні сланці від Gucci. На шиї - масивна прикраса з золотом підвіскою.

Надя Дорофєєва показала ідеальний літній лук (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам припав до душі літній лук їх улюбленці, про що вони негайної їй повідомили.

  • Як завжди божественна
  • Красуня
  • Така модна і красива. Втім, як завжди
  • Від твоїх фоток такий вайб
  • Нереальна
  • Супер
  • Яка красива
  • Найкраща, як завжди
  • Ноги вогонь

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла про екстремальний епізод під час зйомок нової відеороботи

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Надя Дорофеєва