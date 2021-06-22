Стильна Дорофєєва в атласних шортиках спокусила нескінченними ногами: "нереальна"

На Наді – білосніжна напівпрозора сорочка-оверсайз з легкої натуральної тканини з довгими рукавами і розстебнутими манжетами від шведського люксового бренду Acne Studios і атласні шортики на зав'язках молочного відтінку з ажурним оформленням низу.

Надя доповнила зручний образ стильною панамою від модного французького бренду Jacquemus і одягла зручні сланці від Gucci. На шиї - масивна прикраса з золотом підвіскою.

Надя Дорофєєва показала ідеальний літній лук (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам припав до душі літній лук їх улюбленці, про що вони негайної їй повідомили.