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Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Телезвезда Соломия Витвицкая недавно стала репортером программы "Светская жизнь". На один вечер ведущая сменила студию ТСН на красную дорожку международной интерьерной премии и устроила допрос для украинских звезд.

Но поразила Соломия не только острыми и интересными вопросами селебретиз, но и своей непревзойденной внешностью и изысканным стилем.

Так, на светском мероприятии звезда "плюсов" появилась в стильном образе - черном платье с яркой юбкой, которая подчеркнула фигуру Соломии, - и туфлях-лодочках.

Образ дополнили массивные серьги, прическа "голливудская волна" и вечерний макияж.

Соломия Витвицкая на красной дорожке международной премии (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Позже Саломия призналась, что этот опыт она охотно повторила бы.

"Очень интересный опыт! Я чувствовала себя комфортно благодаря сработанной и профессиональной команде - стилисты, редакторы, операторы - все работают как один организм. Мне понравилось!" - говорит она.

Задавать вопросы для Соломии, как журналистки, - естественно.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Еще и звезды мне попались с юмором и охотно рассказывали эксклюзивные личные подробности! Единственное - я знаю, что звездные репортеры не повторяются. Поэтому не уверена, что будет еще возможность повторить. Но если бы такая возможность была - я бы повторила!" - добавляет Витвицкая.

Ранее украинские телезвезды показали яркие фото из своей студенческой молодости.

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Соломия Витвицкая