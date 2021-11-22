Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)

Так, на светском мероприятии звезда "плюсов" появилась в стильном образе - черном платье с яркой юбкой, которая подчеркнула фигуру Соломии, - и туфлях-лодочках.

Образ дополнили массивные серьги, прическа "голливудская волна" и вечерний макияж.

Соломия Витвицкая на красной дорожке международной премии (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Позже Саломия призналась, что этот опыт она охотно повторила бы.

"Очень интересный опыт! Я чувствовала себя комфортно благодаря сработанной и профессиональной команде - стилисты, редакторы, операторы - все работают как один организм. Мне понравилось!" - говорит она.

Задавать вопросы для Соломии, как журналистки, - естественно.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Еще и звезды мне попались с юмором и охотно рассказывали эксклюзивные личные подробности! Единственное - я знаю, что звездные репортеры не повторяются. Поэтому не уверена, что будет еще возможность повторить. Но если бы такая возможность была - я бы повторила!" - добавляет Витвицкая.