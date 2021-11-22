Стильна Соломія Вітвіцька зачарувала фігурою на червоній доріжці міжнародної премії (фото)

Так, на світському заході зірка "плюсів" з’явилася у стильному образі - чорній сукні з яскравою спідницею, яка підкреслила фігуру Соломії, - та туфлях-човниках.

Образ доповнили масивні сережки, зачіска "голлівудська хвиля" та вечірній макіяж.

Соломія Вітвіцька на червоній доріжці міжнародної премії (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Пізніше Соломія зізналася, що цей досвід вона залюбки повторила б.

"Дуже цікавий досвід! Я почувала себе комфортно завдяки спрацьованій та професійній команді - стилісти, редактори, оператори - всі працюють наче один організм. Мені сподобалось!" - каже вона.

Ставити питання для Соломії, як журналістці, - природно.



Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Ще й зірки мені попалися з гумором та залюбки розповідали ексклюзивні особисті подробиці! Єдине - я знаю, що зіркові репортери не повторюються. Тому не впевнена, що буде ще можливість повторити. Але якби така можливість була - я б повторила!" - додає Вітвіцька.