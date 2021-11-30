Стоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовь

Интересно, что любовь всей своей жизни в лице друг друга они нашли далеко не с первой попытки. Блейк и Райан встретились на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь", где играли главные роли. Рейнольдс на тот момент был женат на Скарлетт Йоханссон, а Лайвли встречалась с Леонардо Ди Каприо. Но несмотря на статус несвободных, оба не были особо счастливы в своих отношениях. Поэтому после периодически пересекались на тусовках и двойных свиданиях. Подобные тусовки прекратились, когда они поняли, что общение из дружеского перешло в романтичное и искать больше никого не нужно.

"Мы были друзьями и приятелями, и примерно через полтора года мы пошли на двойное свидание, но мы встречались с разными людьми. Мы тусовались, и мы всегда как бы случайно поддерживали связь. А потом она собиралась в Бостон, я тоже собирался в Бостон. И тогда я сказал: "Я поеду с тобой", - вспоминает Райан начало их романа.

Уже спустя несколько месяцев после этого влюбленные купили совместный дом, а после - тайно поженились. Сегодня их пара считается одной из самых крепких и романтичных. Шутки, которыми актеры засыпают друг друга, разлетаются по сети. А на каждое совместное фото просится подпись: "Найди себе кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так, как Райан на Блейк". Или наоборот!

Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли (фото: Getty Images)