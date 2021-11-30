Варто було дочекатися: наймиліші фото Райана Рейнолдса і Блейк Лайвлі, після яких ви повірите в любов

Цікаво, що любов всього свого життя в особі один одного вони знайшли далеко не з першої спроби. Блейк і Райан зустрілися на знімальному майданчику фільму "Зелений ліхтар", де грали головні ролі. Рейнольдс на той момент був одружений на Скарлетт Йоханссон, а Лайвлі зустрічалася з Леонардо Ді Капріо. Але незважаючи на статус невільних, обидва не були особливо щасливі в своїх відносинах. Тому пізніше періодично перетиналися на тусовках і подвійних побаченнях. Подібні тусовки припинилися, коли вони зрозуміли, що спілкування з дружнього перейшло в романтичне і шукати більше нікого не потрібно.

"Ми були друзями і приятелями, і приблизно через півтора року ми пішли на подвійне побачення, але ми зустрічалися з різними людьми. Ми тусувалися, і ми завжди як би випадково підтримували зв'язок. А потім вона збиралася в Бостон, я теж збирався в Бостон. І тоді я сказав: "Я поїду з тобою", - згадує Райан початок їхнього роману.

Вже через кілька місяців потому закохані купили спільний будинок, а після - таємно одружилися. Сьогодні їх пара вважається однією з найміцніших і найбільш романтичних. Жарти, якими актори засипають один одного, розлітаються по мережі. А на кожне спільне фото проситься підпис: "Знайди собі кого-небудь, хто буде дивитися на тебе так, як Райан на Блейк". Чи навпаки!

Райан Рейнолдс і Блейк Лайвлі (фото: Getty Images)