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Страшно красивая: ведущая "плюсов" поразила образом на красной дорожке (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Актриса и ведущая "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир, которая озвучила главную героиню мультфильма "Семейка Адамсов 2" Мортишу, поразила своим образом на премьере анимационной картины.

Фото с красной дорожки - смотрите в нашем материале ниже.

Как видим, на красной дорожке во время премьеры Людмила появилась в образе, который очень напоминает Мортишу.

Грим и стиль были подобраны идеально. Образ Барбир - длинное черное платье с люрексовой нитью и мейк-ап, как у Мортиши: выразительно накрашенные глаза и красные губы.

Людмила Барбир на премьере мультфильма "Семейка Адамсов 2" (фото: пресс-служба 1 + 1)

Во время премьеры Людмила также рассказала, что объединяет ее с Мортишей.

"Для Мортиши семья всегда на первом месте, и для меня чрезвычайно важны семейные ценности", - сказала звезда "плюсов".

Дело в том, что по сюжету картины, Мортиша Адамс - высокая женщина, которая очень любит своего мужа и детей. Беспокоится и переживает за их судьбу, делает все, чтобы в ее семье было согласие. Также Мортиша никому не позволяет нанести вред ее близким.

Ранее мы писали о том, что ведущая "плюсов" расплакалась в эфире.

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1+1