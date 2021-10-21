Страшенно красива: ведуча "плюсів" вразила образом на червоній доріжці (фото)

Як бачимо, на червоному хіднику під час прем'єри Людмила з’явилась в образі, який дуже нагадує Мортішу.

Грим та стиль були підібрані ідеально. Образ Барбір - довга чорна сукня з люрексовою ниткою та мейк-ап, як у Мортіші: виразно нафарбовані очі та червоні вуста.

Людмила Барбір на прем'єрі мультфільма "Родина Адамсів 2" (фото: прес-служба 1+1)

Під час прем'єри Людмила також розповіла, що поєднує її з Мортішою.

"Для Мортіші родина завжди на першому місці, і для мене надзвичайно важливими є сімейні цінності", - сказала зірка "плюсів".

Річ у тім, що за сюжетом картини, Мортіша Адамс - висока жінка, яка дуже любить свого чоловіка та дітей. Турбується та переймається через їх долю, робить все, щоб в її родині була злагода. Також Мортіша нікому не дозволяє завдати шкоду її близьким.