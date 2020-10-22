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Страстная и дерзкая: Надежда Мейхер позирует на высоких каблуках и в откровенном платье с разрезами

Автор: Lite

Надежда Мейхер умеет приковать к себе взгляды поклонников, причем, не только на танцполе шоу "Танцы со звездами", но и в своем Instagram.

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Недавно певица восхитила поклонников своим стильным осенним луком, она показала, как носить плащ из ее личной коллекции. А на этот раз артистка порадовала поклонников новым снимком в сторис: Надежда показала кадры съемок клипа на свою песню.

Надежда Мейхер умеет провоцировать публику на эмоции (instagram.com/nadyameiher/)

На фото певица стоит в откровенном платье с глубоким декольте и высокими вырезами, так что хорошо видно ее стройные ноги на высоких каблуках. Надежда обнимается с актером, страстно запрокинув голову.

Надежда на будущее, Life is mine, клип – поставила хэштеги Надежда, объясняя поклонникам, что происходит на снимке.

Напомним, что среди украинских селебрети хватает стильных леди: на днях ведущая Катя Осадчая покорила сеть ярким осенним образом в наряде за 16 500 гривен.

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