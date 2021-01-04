Страстная Леся Никитюк прямо из бассейна обратилась к голливудскому герою (фото)

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк предстала перед поклонниками в страстном образе в бассейне. Теледива облачилась в тигровый купальник и плавает она, судя по всему, в одном из курортов Буковеля.
Леся опубликовала серию снимков в бассейне на своей страничке в Instagram и там же обратилась к голливудскому герою.
"Аквамен, я жду", - подписала кадры телеведущая.
В комментариях поклонники сделали массу комплиментов Лесе, а также отметили, что удивительно, что Сергей Притула тоже сейчас отдыхает в Буковеле.
Напомним, что "Аквамен" - это американский фильм Джеймса Вана. Главную роль в кинокартине сыграл Джейсон Момоа.
Как мы ранее писали, Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей.
Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк едет в необычное путешествие сразу после Нового года.