Страсна Леся Нікітюк прямо з басейну звернулася до голлівудського героя (фото)

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк постала перед шанувальниками у пристрасному образі в басейні. Теледіва вбралася в тигровий купальник і плаває вона, судячи з усього, в одному з курортів Буковеля.
Леся опублікувала серію знімків в басейні на своїй сторінці в Instagram і там же звернулася до голлівудського героя.
"Аквамен, я чекаю", - підписала кадри телеведуча.
В коментарях шанувальники зробили масу компліментів Лесі, а також зазначили, що дивно, що Сергій Притула теж зараз відпочиває в Буковелі.
Нагадаємо, що "Аквамен" - це американський фільм Джеймса Вана. Головну роль в картині зіграв Джейсон Момоа.
Як ми раніше писали, Леся Нікітюк в елітному готелі зганьбилася перед голлівудською зіркою на очах у десятків людей.
Раніше ми повідомляли, що Леся Нікітюк їде в незвичайну подорож одразу після Нового року.