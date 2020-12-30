Очень стремно что-то планировать: Владимир Остапчук рассказал про детей, любимую жену, планы на Новый год и шоу "Маска"

Популярный шоумен, стендап-комик и ведущий грандиозного шоу "Маска" Владимир Остапчук уже вовсю готовится к празднованию Нового года. Подарки купил, на съемках "Новорічної ночі на каналі "Україна" покуражился, планы на 2021-й построил.

И теперь Остапчук готов поделиться своими ощущениями от уходящего года и ожиданиями от следующего с вами в большом интервью для РБК-Украина.

Владимир Остапчук (фото из личного архива шоумена)

Вы с Кристиной уже нарядили елку, пересмотрели "Гринча" и даже застелили рождественскую скатерть. А какие еще атрибуты праздника создают атмосферу Нового года для вас?

Для меня главная новогодняя атрибутика – это работа в Новый год (смеется). А дома… Все очень стандартно: мандарины, оливьешка, мамина картошка с мясом и поездка домой к родителям на праздники.

#СвадьбаГода и "Вечеринка года" уже отшумели в СМИ. Следующим будет Стендап года? Шоу года?

Шоу года точно будет, потому что уже 16 января на телеканале "Украина" выходит гипер-шоу "Маска". И я уверен, что всем украинским зрителям оно понравится, потому что это очень крутое шоу, настоящий детектив! В него вложено столько сил и любви, поэтому это однозначно #ШоуГода!

А по поводу стендапа, я постоянно пишу и готовлю новую программу, но, в связи с пандемией и карантинными условиями, сейчас невозможно показать этот материал зрителям. Поэтому пока пишу и очень надеюсь, когда все немного уляжется, где-то весной сделать свой большой сольный стендап.

Владимир Остапчук (фото из личного архива шоумена)

Украинцы смогут увидеть вас в новогоднюю ночь в "Крейзи караоке" на канале "Украина". Поделитесь, выступление кого из артистов впечатлило, повеселило вас больше всего? Случались ли конфузы на съемках?

Леся Никитюк – однозначно мой топчик, посмотрите обязательно. Это моя безумно талантливейшая коллега, которая начала сольную карьеру. И еще мне очень понравилось, как отработали на сцене TAYANA и Даша Астафьева. Не буду говорить, почему Даша – сами все увидите. Мне кажется, все мужчины “потекут”.

Из конфузов, у нас был эпизод с Сантой Димопулос, когда в конце одного из вокальных испытаний, мы не только брызнули в нее водичкой, но и всю обсыпали мелким глиттером. А потом она меня обняла, после чего и сама умывалась часа два, и я сидел чистил костюм около получаса. Мы даже были вынуждены приостановить съемку, потому что все и все были в глиттере. Я потом еще три дня ходил и светился.

Недавно в сториз ваша жена Кристина сказала, что хотела бы встречать зимнее утро на островах. Вы отшутились: "Чем тебе Труханов не остров?" Но все же, планируете ли отпуск за границей?

Пока не знаем. У меня знакомые, например, купили билеты на 13 января на Бали, а тут вдруг сказали, что Бали закрывают с 1 по 14 января на карантин. В общем, очень стремно в наше время что-то планировать.

Владимир Остапчук с женой Кристиной (фото из личного архива шоумена)

Уже придумали как будете поздравлять Эмилию и Эвана-Александра? Они скинули виш-лист или вы предпочитаете в Новый год и Рождество делать сюрпризы?

К сожалению, виш-листа я до сих пор не получил, хотя очень хотел бы. Моя бывшая супруга сейчас вообще не дает мне общаться с детками, даже по телефону. Подарки уже куплены, и Кристина тоже подготовила им приятности. Я сейчас из дня в день ищу способы и пути, как их передать Эмилии и Эвану и в целом поздравить их с праздниками, увидеться.

Что любите больше: получать или дарить подарки?

Я в этом плане ребенок. Я прям очень люблю и получать, и дарить подарки. Даже если это какие-то милые спонтанные вещи, мне всегда приятно. Но больше все-таки люблю дарить.

Кстати, уже выбрали родным подарки, или откладываете все на последние часы до Нового года?

Уже все подарки выбраны. Я знаю эту суматоху и все время все делаю в последний момент. Но в этом году благодаря жене, а Кристина у меня очень организованная, все было куплено заранее, практически за две недели до Нового года. У нас елку дома не видно за подарками! Поэтому да, все готово, и кое-что уже даже подарено.

Владимир Остапчук (фото из личного архива шоумена)

Напомним, недавно Остапчук рассказал, как точно удивить подарком.