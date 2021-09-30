Судья "Танцев со звездами" Чмерковский пришел в восторг от Лавры и удивил странной мечтой: мне так интересно!

Максим не отказал себе в удовольствии прогуляться по Крещатику как настоящий турист. К слову, хореограф шел от Крещатика до Лавры пешком, и заявил, что длительный маршрут его ничуть не испугал – он обожает долгие пешие прогулки. Максим также прогулялся по Мариинскому парку.

"Красота неписанная. Очень приятно, видел много всего. Киев – очень красивый город!" - заявил Чмерковский.

Максим Чмерковский прогулялся по Киеву и пришел в восторг (фото: instagram.com/maksimc)

Чемпион по латинским танцам прогулялся в районе Киево-Печерской Лавры и признался, что это одно из его любимых мест.

"Вообще эта прогулка, это маршрут – очень классные", - заявил он.

Максим отметил, что трепетно относиться к древнейшей столичной святыне и стремится побольше узнать о ее истории.

"Я постеснялся даже там все снимать. Хотел посмотреть и почувствовать. Считаю, что должен вернуться, естественно, и с гидом, который мне все правильно объяснит, расскажет, покажет. Мне так интересно! Обожаю историю. Хочу знать историю нашего этого места, откуда все пошло, началось", - поделился мечтой новоиспеченный судья "Танцев со звездами 2021".

Друг Максима, украинский ведущий Иван Городецкий стал для него гидом по украинской столице - рассказал о достопримечательностях и исторических местах. Но новому судье "Танцев со звездами 2021" показалось этого мало, он обратился к поклонникам с просьбой провести для него индивидуальную профессиональную экскурсию.

"Если кто-то хочет прогуляться со мной в следующий раз, могу сказать маршрут. Не думаю", - с улыбкой сначала обнадежил, а затем осек поклонников Максим.

Также он рассказал о своем желании покататься на общественном транспорте, едва заметив троллейбус на конечной остановке.

"Может быть, сяду в троллейбус. Я, знаете, как давно на троллейбусе не катался", - озвучил свои намерения хореограф.