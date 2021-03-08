Суперсила! Каменских показала себя за неожиданным занятием и сделала важное заявление

Настя Каменских накануне Международного женского дня выпустила новый танцевальный трек "Девочки рулят" и обещает порадовать не менее красочным и провокационным клипом на песню. Не удивительно, что ее поздравление для поклонниц стало продолжением темы о girl power.

Настя нарядилась для уборки в розовую оригинальную футболку с надписью "Девочки рулят" и удобные джинсовые светлые шорты. Она собрала волосы в два задорных хвостика по бокам.

Певица заправляет постель, вытирает зеркала в ванной комнате, гладит, а попутно примеряет наряды в гардеробной, аксессуары и делает прическу.

В подписи к home video Настя пожелала, чтобы все представительницы прекрасного пола ежедневно чувствовали себя особенными. Также она напомнила, в чем же заключается женская мощная супер-сила и вдогонку своему новому хиту заверила – девочки рулят!

"Каждая из нас уникальна и многогранна. Мы умеем быть такими разными, успевать делать столько вещей! Украшать мир, радовать окружающих, дарить любовь своим вторым половинкам и принимать любовь со счастьем и благодарностью. Летать в космос, и делать невероятные научные открытия! Управлять огромным бизнесом и создавать в доме волшебный уют! Дарить жизнь и заботиться о семье! Вдохновлять взглядом и добрым словом, восхищать, будоражить, быть добрыми, нежными, чувственными. Мы всегда можем быть самой собой, выбирать любую профессию или призвание, испытывать любые эмоции. Мы разные! И в этом и есть наша суперсила! Обнимаю каждую из вас. Пусть весна и праздник каждый день будет в душе! И помните — девочки такие девочки", - написала вдохновляющее поздравление звезда.