Свадьбы не будет: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

51-летняя певица и актриса и 45-летний бейсболист Алекс Родригес разорвали помолвку. Пара была вместе четыре года, причем последние два - помолвлена. Влюбленные дважды переносили свадьбу из-за пандемии коронавируса, а в декабре прошлого года невеста заявила, что вообще задумалась о том, что им с Алексом не нужен брак.

Что стало причиной разрыва звезд, неизвестно, но недавно в сети широко обсуждались слухи о неверности Родригеса: якобы спортсмен флиртовал с молодой звездой реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой. Тогда люди из его окружения опровергли эту информацию, ссылаясь на то, что Алекс с ней даже не знаком. Дженнифер поддержала бойфренда, и вскоре их вместе увидели на Суперкубке — пара выглядела вполне влюбленной.

Последний раз пару видели вместе в конце февраля в Доминиканской республике, где Лопес снимается в своем новом фильме "Свадьба по залету" (Shotgun Wedding). В своем Instagram певица поделилась романтическими кадрами с Родригесом, на которых они обнимаются и целуются.

Никто из участников драмы пока не комментирует ситуацию.

Сейчас они находятся в разных странах: Алекс путешествует на яхте во Флориде, а Дженнифер все еще снимается в Доминикане.

Дженнифер Лоперс и Алекс Родригес были вместе 4 года (фото: instagram.com/jlo)

В недавнем интервью Лопес рассказала, что они с Родригесом посещали психотерапевта во время карантина.

Напомним, пара была вместе с весны 2017 года, а в 2019-м Алекс сделал возлюбленной предложение, и в честь помолвки пара устроила шумную вечеринку. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Пара жила в гражданском браке, воспитывая вместе четверых детей от предыдущих отношений: 13-летних близнецов Макса и Эмму (дети певицы от брака с Марком Энтони), а также 16-летнюю Наташу и 12-летнюю Эллу (дети Родригеса от бывшей жены Синтии Скертис).

Дженнифер Лоперс и Алекс Родригес жили в гражданском браке со своими детьми от предыдущих отношений (фото: instagram.com/jlo)