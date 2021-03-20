Свести общение к минимуму: соблазнительная Ребрик оголила спину и заговорила о счастье

Образ дополняют длинные белоснежные серьги-кисточки. Макияж – легкий, весенний в розовых нежных тонах. Волосы будто нарочито небрежно собран сзади.

Лилия поздравила поклонников с международным Днем счастья, который празднуют 20 марта и рассказала о своде своих правил, помогающих ей испытывать это чувство.

"Не донимать, не повышать голос, не лгать, воспринимать человека таким, как он есть, а если этот человек "не ваш", то свести общение с ним к минимуму, а не сплетничать; выслушать, поддержать и выговориться, когда чувствуешь, что это необходимо тебе, иметь немного, но близких и проверенных "своих" людей, а еще - каждый день воспринимать как лучший и делать все, чтобы он таким и был. Это - мои основные правила счастье!" - поделилась ведущая.

Лилия Ребрик покорила оригинальным нарядом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я никогда не устану говорить, что единственное, что я обязана себе и родным - это быть счастливой. Будьте и вы такими! Всегда. Каждый день. Каждое мгновение! И чтобы ничего этому не мешало!" - обратилась она с пожелание к поклонникам.