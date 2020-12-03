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Светлана Тарабарова переехала в новый дом: это стихийное бедствие

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 11:15
Светлана Тарабарова переехала в новый дом: это стихийное бедствие Светлана Тарабарова (Фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Анна Шиканова

Украинская певица Светлана Тарабарова осуществила свою давнюю мечту – она вместе с мужем Алексеем и двумя малышами переехала в новый загородный дом в коттеджном поселке Белгравия. Как отметила певица в своем Instagram, ремонт в доме еще не закончен, но семейство уже начало перевозить коробки.

Светлана Тарабарова призналась, что переезд больше похож на стихийное бедствие, так как двухлетний Иван играет с коробками, а маленькая Мария, которая родилась всего два месяца назад, постоянно требует маминого внимания.

"Наконец-то, мы переезжаем в наш светлый дом. Не передать эмоций, как долго мы этого ждали, как много работали и работаем, чтобы наши дети, наконец-то, играли в своей детской", - призналась Тарабарова.

Светлана Тарабарова переехала в новый дом: это стихийное бедствиеСветлана Тарабарова переехала в новый дом: это стихийное бедствие

Фото: instagram.com/tarabarova

Она сообщила, что пока родители занимаются переездом, сын вместе с собакой оккупировали коробки и воспринимает важное событие, как увлекательную игру.

"Говорят, что ремонт – это стихийное бедствие. Это говорят те люди, которые никогда не переезжали. Переезд с двумя детьми – тот еще экспириенс, мамы поймут. И как хорошо, что пока родители ищут валерьянку, для Ивана все похоже на веселую игру", - рассказала артистка и показала фотографии семейного переезда.

Светлана Тарабарова переехала в новый дом: это стихийное бедствиеСветлана Тарабарова переехала в новый дом: это стихийное бедствиеСветлана Тарабарова переехала в новый дом: это стихийное бедствие

Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова сказала, что очень устала, но безумно счастлива, что исполнилась ее мечта.

Напомним, ранее мы писали о том, что Светлана Тарабарова показала, как модно носить жилетку в этом сезоне.

А также рассказывали о том, что Светлана Тарабарова умилила поклонников снимком новорожденной дочери.

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