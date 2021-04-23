Свидания, проекты и учеба: Ким Кардашьян после разрыва с Канье Уэстом начала новую жизнь

Сейчас бизнесвумен и многодетная мама готовится к очередным экзаменам. Напомним, Ким хочет стать адвокатом, чтобы защищать права несправедливо осужденных. Она уже давно увлеклась юриспруденцией и участвовала в нескольких делах.

Звезда сидит в за столом в молочного оттенка бикини, а также косынке. Рядом разложены книжки, тетради и учебники. Несмотря на весьма серьезное дело, Ким чувствует себя расслабленной. Она позирует, высоко закинув ноги, и приняв соблазнительные позы.

Ким Кардашьян погрузилась в учебу (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Учеба на солнце", - написала Кардашьян. "Это мой знак вернуться в школу", "Вау, королева", Ты меня так вдохновляешь", - пишут ей фанаты.

По всей видимости, Ким уладила вопросы с бракоразводным процессом и погрузилась в свою жизнь. Знаменитость вовсю занялась бизнес-проектами. А также, по слухам, готова к новым свиданиям. Инсайдер поделился информацией, уверив:

"Ей понравилось отдыхать в Майами - там она снова почувствовала себя самой собой. Ким также призналась, что очень даже заинтересована в свиданиях, если в ее жизни появится подходящий человек. В ближайшее время она бы не хотела серьезных отношений, однако ей очень нравится общаться с людьми", - рассказал источник изданию E! News.