Побачення, проекти та навчання: Кім Кардашьян після розриву з Каньє Уестом почала нове життя

Зараз бізнесвумен і багатодітна мама готується до чергових іспитів. Нагадаємо, Кім хоче стати адвокатом, щоб захищати права несправедливо засуджених. Вона вже давно захопилася юриспруденцією і брала участь у кількох справах.

Зірка сидить в за столом в молочного відтінку бікіні, а також косинці. Поруч розкладені книжки, зошити та підручники. Незважаючи на досить серйозну справу, Кім відчуває себе розслабленою. Вона позує, високо закинувши ноги, і прийнявши спокусливі пози.

Кім Кардашян занурилася в навчання (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Навчання на сонці", - написала Кардашьян. "Це мій знак повернутися в школу", "Вау, королева", Ти мене так надихаєш", - пишуть їй фанати.

По всій видимості, Кім залагодила питання з шлюборозлучним процесом і занурилася в своє життя. Знаменитість присвяує час своїм бізнес-проектам. А також, за чутками, готова до нових побачень. Інсайдер поділився інформацією, запевнивши:

"Їй сподобалося відпочивати в Майамі - там вона знову відчула себе самою собою. Кім також зізналася, що дуже навіть зацікавлена в побаченнях, якщо в її житті з'явиться потрібний чоловік. Найближчим часом вона б не хотіла серйозних стосунків, проте їй дуже подобається спілкуватися з людьми", - розповіло джерело виданню E! News.