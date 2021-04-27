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Сводит с ума "Красиво": Тина Кароль презентовала сольный live-концерт (видео)

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 12:47
Сводит с ума "Красиво": Тина Кароль презентовала сольный live-концерт (видео) Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новым концертом, приуроченным к выходу альбома "Красиво". Он был записан в live-формате, при этом зрителей в зале не было.

Видео яркого выступления было опубликовано на официальном Youtube-канале артистки.

"Семь впечатляющих перформансов, семь новых песен, пять ярких образов. Пришло время красивых реализаций", - говорит Тина Кароль.

Звезда исполнила песни "Бегу", "Это любовь", "Любовники", "Девочка", "Скандал", "Хороший парень" и "Красиво".

Режиссером концерта выступил Максим Делиергиев, ранее знакомый зрителю по работе над музыкальным фильмом "Тина Кароль. Интонации". Творческая команда приняла вызов Тины снять концерт в режиме реального времени.

Сводит с ума &quot;Красиво&quot;: Тина Кароль презентовала сольный live-концерт (видео)

"Концерт "Красиво" - технически сложная работа. Записать семь live выступлений - непростая задача: живые инструменты, живой вокал, и все должно интересно звучать и круто выглядеть с первого и единственного дубля! - говорит режиссер.

Вся творческая подготовка к шоу, репетиции проходили онлайн. Команда создавала новое звучание к live шоу певицы. Над live аранжировками песен работали музыкальный директор Tina Karol Band Антон Попов, американский музыкант и продюсер Jamahl Smith, а также знаменитый американский барабанщик Mike Reid, который сотрудничает с Rihanna, Justin Timberlake, Beyonce, Janet Jackson.

Сводит с ума &quot;Красиво&quot;: Тина Кароль презентовала сольный live-концерт (видео)

"Тина так же высоко профессиональна, как артисты, с которыми я работаю в Америке", - прокомментировал свое сотрудничество с певицей Mike Reid.

Тина Кароль представила сольный концерт "Красиво"

Над образами в концерте работали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова и стилист певицы Ольга Ревуцкая. Поп-дива выбрала уникальные сценические наряды от модных американских брендов Bronx and Banco, ANAIS, RVDK, NatalieFender и двух украинских дизайнеров EBESITE и PTITSA.

"Образ вне образа - все, что я могу сказать о Тине. Она - это она! Магически, мистически прекрасная! Одну из песен Тина поет, набросив на голову платок из металлических звеньев: стальная бабочка, певица-символ!" - говорит fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова.

Сводит с ума &quot;Красиво&quot;: Тина Кароль презентовала сольный live-концерт (видео)Тина Кароль примерила эффектные образы в сольном концерте "Красиво" (фото: пресс-служба певицы)

Ранее Тина Кароль заявила, что покидает "Голос країни" и уже нашла себе замену.

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