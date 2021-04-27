Зводить з розуму "Красиво": Тіна Кароль презентувала сольний live-концерт (відео)

Українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників новим концертом, приуроченим до виходу альбому"Красиво". Він був записаний в live-форматі, при цьому глядачів у залі не було.

"Сім вражаючих перформансів, сім нових пісень, п'ять яскравих образів. Прийшов час красивих реалізацій", - каже Тіна Кароль.

Зірка виконала пісні "Бегу", "Это любовь", "Любовники", "Девочка", "Скандал", "Хороший парень" і "Красиво"

Режисером концерту виступив Максим Делієргієв, раніше знайомий глядачеві по роботі над музичним фільмом " Тіна Кароль. Інтонації". Творча команда прийняла виклик Тіни зняти концерт в режимі реального часу.

"Концерт "Красиво " - технічно складна робота. Записати сім live виступів-непросте завдання: живі інструменти, живий вокал, і все повинно цікаво звучати і круто виглядати з першого і єдиного дубля!" - каже режисер.

Вся творча підготовка до шоу, репетиції проходили онлайн. Команда створювала нове звучання до live шоу співачки. Над live аранжуваннями пісень працювали музичний директор Tina Karol Band Антон Попов, американський музикант і продюсер Jamahl Smith, а також знаменитий американський барабанщик Mike Reid, який співпрацює з Rihanna, Justin Timberlake, Beyonce, Janet Jackson.

"Тіна так само високо професійна, як артисти, з якими я працюю в Америці", - прокоментував свою співпрацю зі співачкою Mike Reid.

Тіна Кароль представила сольний концерт "Красиво"

Над образами в концерті працювали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова і стиліст співачки Ольга Ревуцька. Поп-діва вибрала унікальні сценічні вбрання від модних американських брендів Bronx and Banco, ANAIS, RVDK, NatalieFender і двох українських дизайнерів EBESITE і PTITSA.

"Образ поза образом - все, що я можу сказати про Тіну. Вона - це вона! Магічно, містично прекрасна! Одну з пісень Тіна співає, накинувши на голову хустку з металевих ланок: Сталевий метелик, співачка-символ!" - каже fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова.

Тіна Кароль приміряла ефектні образи в сольному концерті "Красиво " (фото: прес-служба співачки)