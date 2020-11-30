Своровала песню? Надю Дорофееву на "Танцах со звездами" обвинили в плагиате

На суперфинале "Танцев со звездами" выступила бывшая участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева. Сейчас певица начала сольную карьеру и выступает под именем DOROFEEVA. Артистка впервые вышла на сцену с сольной песней. Композиция называется Gorit.

Выступление украинской звезды вызвало у зрителей неоднозначные эмоции. Одни считают, что песня очень удачная, другие же уверены, это плагиат. Пишут, что, мол это кавер на Little Boots - Mathematics.

Надя Дорофеева выступила на Танцах со звездами

Украинцы пишут свои комментарии под видео на YouTube и отмечают, что продюсер Потап уже неоднократно біл замечен на плагиате. Также поклонники пишут, что Надя уже немного не подходит по возрасту к такому образу.

Скільки ще таких "ла, ла ла" нам готує Потап? Як добре він вивчив потреби свого контингенту!

Коли почула, що Надія хоче сольно виступати, очікувалося більшого.. Та на кожен товар свій покупець.

Хороший кавер на Little Boots - Mathematics.

Мне нравилась раньше Дорофеева. Но это разочарование. Какой то дешёвый образ малолетки стриптизерши с глупым текстом ни о чём.

Странный образ малолетки для 30ти летней девушки....

Старовата для такого образа.У неё по возрасту уже дети могли бы выступать в таких нарядах. Видно, что давно не двадцать, а тем более не шестнадцать.

В такому одязі та з такою "глибинною" піснею !!! Марув відпочиває. Негайно на стриптиз шоу в кабаре!

Песенка так себе средненько, напоминает мотив песни Гросу "Вова". Но возможно Наде нужно дать время раскачатся и она нас ещё приятно удивит.

А вот песня, в плагиате которой пользователи обвинили Дорофееву.

Напомним, что ранее клип Нади Дорофеевой Gorit спровоцировал скандал в сети. В одной из сцен певица танцует и поет на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.

Как мы писали ранее, Надя Дорофеева показала, как выглядит в обычной жизни.