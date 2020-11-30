Своровала песню? Надю Дорофееву на "Танцах со звездами" обвинили в плагиате

Певица Надя Дорофеева после выступления спровоцировала волну критики
На суперфинале "Танцев со звездами" выступила бывшая участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева. Сейчас певица начала сольную карьеру и выступает под именем DOROFEEVA. Артистка впервые вышла на сцену с сольной песней. Композиция называется Gorit.
Выступление украинской звезды вызвало у зрителей неоднозначные эмоции. Одни считают, что песня очень удачная, другие же уверены, это плагиат. Пишут, что, мол это кавер на Little Boots - Mathematics.
Надя Дорофеева выступила на Танцах со звездами
Украинцы пишут свои комментарии под видео на YouTube и отмечают, что продюсер Потап уже неоднократно біл замечен на плагиате. Также поклонники пишут, что Надя уже немного не подходит по возрасту к такому образу.
А вот песня, в плагиате которой пользователи обвинили Дорофееву.
Напомним, что ранее клип Нади Дорофеевой Gorit спровоцировал скандал в сети. В одной из сцен певица танцует и поет на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.
Как мы писали ранее, Надя Дорофеева показала, как выглядит в обычной жизни.