Поцупила пісню? Надю Дорофєєву на "Танцях з зірками" звинуватили в плагіаті

Співачка Надя Дорофєєва після виступу спровокувала хвилю критики
На суперфіналі "Танців з зірками" виступила колишня учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва. Зараз співачка розпочала сольну кар'єру і виступає під ім'ям DOROFEEVA. Артистка вперше вийшла на сцену з сольною піснею. Композиція називається Gorit.
Виступ зірки української викликав у глядачів неоднозначні емоції. Одні вважають, що пісня дуже вдала, інші ж упевнені, це плагіат. Пишуть, що, мовляв, це кавер на Little Boots - Mathematics.
Надя Дорофєєва виступила на Танцях з зірками
Українці пишуть свої коментарі під відео на YouTube і відзначають, що продюсер Потап вже неодноразово був помічений на плагіаті. Також шанувальники пишуть, що Надя вже трохи не підходить за віком до такого образу.
А ось пісня, в плагіаті якій користувачі звинуватили Дорофєєву.
Нагадаємо, що раніше кліп Наді Дорофєєвої Gorit спровокував скандал в мережі. В одній зі сцен співачка танцює і співає на пішохідному мосту Алеї Героїв Небесної Сотні.
Як ми писали раніше, Надя Дорофєєва показала, як виглядає в звичайному житті.