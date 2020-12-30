Сын Григория Чапкиса взволновал новостями о его здоровье: вчера я получил известие

90-летнего хореографа Григория Чапкиса, который попал в больницу с пневмонией, выписали из медицинского учреждения. Об этом сообщил его сын Грег, проживающий в США. Ближайший родственник написал, что его отец сейчас чувствует себя достаточно хорошо после перенесенного воспаления легких.

"Недавно мой папа заболел и был госпитализирован с пневмонией. Вчера я получил известие, что он вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", - написал Грег у себя на страничке в Instagram.

Напомним, что немного ранее Грег писал, что его очень тревожит состояние отца, который жаловался на проблемы с дыханием.

Отметим, что больнице хореографу сделали два теста на коронавирус, но оба оказались негативными. К Чапкису никого не пускали и у него была изолированная палата.

Как рассказывали врачи, причину воспалительного процесса у Чапкиса им определить не просто: это могло произойти как из-за вируса, так и из-за почтенного возраста.

Как сообщалось, ранее больной двухсторонней пневмонией Чапкис рассказал о самочувствии.