Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма угодил в международный скандал: что известно

Принц Джордж, семилетний наследник британского престола, попал в скандал между двумя странами - Великобританией и мальтой. И все из-за ископаемого зуба акулы-гиганта мегалодона.

Так, отпрыск принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил в подарок от легендарного английского натуралиста 94-летнего Дэвида Аттенборо зуб ископаемой акулы Carcharocles megalodon. Но теперь власти Мальты требуют вернуть ценное ископаемое, пишет Express.

Акулий зуб, которому около 23 млн лет натуралист нашел на Мальте в 1960-х. И хотя остров тогда был британской колонией, нынешние власти государства решили, что ископаемое должно быть передано одному из мальтийских музеев.

Согласно законам государства, подобные вещи считаются частью культурного наследия страны и не подлежат вывозу за ее пределы. А тот, кто приобретает такую ценность зная, что добыта она незаконным путем, может получить до шести лет тюрьмы и выплатить штраф в размере 2000 евро.

На аукционе же такой зуб можно продать за не одну тысячу долларов.

"Есть некоторые артефакты, которые важные для мальтийского природного наследия, но которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть. Мы справедливо уделяем большое внимание историческим и художественным артефактам. Однако не всегда так обстоят дела с нашим естествознанием. Я полон решимости изменить это отношение", - заявил министр культуры Мальты Хосе Эррера.

Отметим, что Букингемский дворец ситуацию пока что не комментировал.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон разгневала британцев своим поведением во время одного из благотворительных мероприятий.