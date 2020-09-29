Син Кейт Міддлтон і принца Вільяма втрапив у міжнародний скандал: що відомо

Принц Джордж, семирічний спадкоємець британського престолу, потрапив у скандал між двома країнами - Великобританією і мальтою. І все через викопний зуб акули-гіганта мегалодона.

Так, нащадок принца Вільяма і Кейт Міддлтон отримав у подарунок від легендарного англійського натураліста 94-річного Девіда Аттенборо зуб викопної акули Carcharocles megalodon. Але тепер влада Мальти вимагає повернути цінне викопне, пише Express.

Акулячий зуб, якому близько 23 млн років натураліст знайшов на Мальті в 1960-х. І хоча острів тоді був британською колонією, нинішня влада держави вирішила, що викопний зуб повинен бути переданий одному з мальтійських музеїв.

Згідно із законами держави, подібні речі вважаються частиною культурної спадщини країни і не підлягають вивезенню за її межі. А той, хто купує таку цінність знаючи, що здобута вона незаконним шляхом, може отримати до шести років в'язниці і виплатити штраф у розмірі 2000 євро.

На аукціоні ж такий зуб можна продати за не одну тисячу доларів.

"Є деякі артефакти, які важливі для мальтійської природної спадщини, але які опинилися за кордоном і заслуговують того, щоб їх повернути. Ми справедливо приділяємо велику увагу історичним та художнім артефактам Однак не завжди так йдуть справи з нашим природознавством. Я сповнений рішучості змінити це ставлення", - заявив міністр культури Мальти Хосе Еррера.

Зазначимо, що Букінгемський палац ситуацію поки що не коментував.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон розгнівала британців своєю поведінкою під час одного з благодійних заходів.