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Сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видео

Автор: Марина Настевич

Телеведущий Юрий Горбунов весело отпраздновал свое 51-летие - день рождения у него был 24 августа, а вечеринку они с Катей Осадчей организовали на следующий день. Звездная пара позвала близких друзей, а одним из самых ярких и неожиданных моментов вечера стало совместное выступление старшего сына Осадчей от первого брака Ильи и Насти Каменских.

Красочные фото и видео появились на Instagram-страничках Юры и Кати.

В честь праздника загородный дом звездной пары красиво украсили и накрыли пышный стол. Среди гостей были и соседи и друзья - Настя Каменских с Потапом, а также мама певицы Лидия Петровна.

Была на празднике и милая фотозона с надписью "Незалежні святкують с Юрою", где счастливый именинник сделал фото с любимой женой.

Юрий был в белых брюках и болотно-зеленой вышиванке, а Катя, которая меньше недели назад родила третьего сына, выбрала роскошное светло-желтое платье-вышиванку.

Юрий Горбунов весело отметил день рождения с любимой семьей и друзьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Ну нарешті святкуємо! Можна розслабитись!" - написал шоумен под снимком, на котором они с супругой мило держатся за руки.

Катя Осадчая показала яркие кадры с 51-летия мужа (фото: instagram.com/kosadcha)

Одним из главных сюрпризов вечера стало выступление для гостей старшего сына Осадчей от первого брака - 18-летнего Ильи. Парень не очень любит публичность и почти никогда не появляется в аккаунте звездной мамы, однако на этот раз решил сделать исключение.

Сначала он исполнил песню один под гитару, а после и вовсе устроил яркий дуэт с Настей Каменских, спев хит Валентина Стрыкало. Его мама с отчимом и гости праздника остались в полном восторге!

"Илья разорвал праздник", – с гордостью подписала видео Катя.

Средний сын ведущей, 4-летний Иван - уже от Юрия Горбунова - решил не отставать и устроил выступление со своим крестным отцом Потапом.

Средний сын Осадчей Иван спел со своим крестным Потапом (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее мы писали, что Катя Осадчая вышла на работу через 5 дней после третьих родов.

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Катя ОсадчаяНастя КаменскихЮрий Горбунов