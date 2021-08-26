Син Осадчої заспівав дуетом з Каменських на дні народження Горбунова: яскраве відео

На честь свята заміський будинок зоряної пари красиво прикрасили і накрили пишний стіл. Серед гостей були іх сусіди і друзі - Настя Каменських з Потапом, а також мама співачки Лідія Петрівна.

Була на святі і мила фотозона з написом "Незалежні святкують з Юрою", де щасливий іменинник зробив фото з коханою дружиною.

Юрій був у білих брюках і болотно-зеленій вишиванці, а Катя, яка менше тижня тому народила третього сина, вибрала розкішну світло-жовту сукню-вишиванку.

Юрій Горбунов весело відзначив день народження з коханою родиною та друзями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Ну нарешті святкуємо! Можна розслабитись!" - написав шоумен під знімком, на якому вони з дружиною мило тримаються за руки.

Катя Осадча показала яскраві кадри з 51-річчя чоловіка (фото: instagram.com/kosadcha)

Одним з головних сюрпризів вечора став виступ для гостей старшого сина Осадчої від першого шлюбу - 18-річного Іллі. Хлопець не дуже любить публічність і майже ніколи не з'являється в акаунті зіркової мами, проте на цей раз вирішив зробити виняток.

Спочатку він виконав пісню один під гітару, а після і зовсім влаштував яскравий дует з Настею Каменських, заспівавши хіт Валентина Стрикало. Його мама з вітчимом і гості свята залишилися в повному захваті!

"Ілля розірвав свято", – з гордістю підписала відео Катя.

Середній син ведучої, 4-річний Іван - вже від Юрія Горбунова - вирішив не відставати і влаштував виступ зі своїм хрещеним батьком Потапом.

Середній син Осадчої Іван заспівав зі своїм хрещеним Потапом (фото: instagram.com/kosadcha)