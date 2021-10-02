Сын Потапа рассказал об угрозах и собственных заработках: хочу добиваться всего сам

"Мне с угрозами писали, что меня найдут, убьют. Говорили: "Выходи, мы знаем, где ты живешь", "На таблетках будешь жить", "Я тебя найду, потому что ты меня просто бесишь", – признался Андрей.

Но парень совершенно не испугался и не спасовал. Он считает, что на угрозы в сети не стоит обращать внимания и придавать им значение. "Ну, это же бред… Из-за того, что просто бесят – не бьют", - аргументировал свою позицию парень.

Потап с сыном договорились о специальной схеме мотивации (фото: instagram.com/realpotap)

Потапенко-младший рассекретил, как заработал первые деньги. Оказалось, парень продавал рекламу в Instagram. Например, размещение сторис в профиле у Андрея стоило 50 долларов.

Кроме того, раньше звездный отец платил ему деньги за хорошие оценки: 120 гривен - за 12 баллов, 110 грн - за 11 баллов и так далее.

За низкие баллы строгий, но справедливый Потап наоборот "штрафовал" - отнимал деньги от общей суммы.

По словам Андрея, популярность папы ему чаще мешает, чем помогает. Он понимает, что многие ребята дружат с ним потому, что он сын звезды.

Андрей переживает, что с ним общаются только из-за звездного статуса отца

"Когда я выхожу в магазин, ко мне подходят 4−5 человек и говорят: "О, ты сын Потапа, давай сфоткаемся, подпишись на мой Instagram. Я хочу добиваться всего сам", - уверяет Андрей.