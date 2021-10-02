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Син Потапа розповів про погрози і власні заробітки: хочу досягнути всього сам

Автор: Ольвія Агаркова

13-річний син Потапа, Андрій - хлопець самостійний. Тато домовився з ним, що буде заохочувати прагнення школяра добре вчитися і платить за хороші оцінки та досягнення в навчанні. Так, у Андрія з'явилася хороша мотивація стати відмінником, але, як виявилося, у хлопця є ще й інші джерела доходу, які допомагають йому втілювати в життя свої мрії.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Андрій Потапенко зізнався, за яким прайсом зірковий тато "оплачує" йому хороші оцінки, а також розповів про погрози на свою адресу від хейтерів в мережі.

"Мені з погрозами писали, що мене знайдуть, вб'ють. Говорили:"Виходь, ми знаємо, де ти живеш","на таблетках будеш жити"," я тебе знайду, тому що ти мене просто бісиш", – зізнався Андрій.

Але хлопець зовсім не злякався. Він вважає, що на погрози в мережі не варто звертати уваги і надавати їм значення. "Ну, це ж маячня ... через те, що просто бісять – не б'ють", - аргументував свою позицію хлопець.

Потап з сином домовилися про спеціальну схему мотивації (фото: instagram.com/realpotap)

Потапенко-молодший розсекретив, як заробив перші гроші. Виявилося, хлопець продавав рекламу в Instagram. Наприклад, розміщення сторіс в профілі у Андрія коштувало 50 доларів.

Крім того, раніше зірковий батько платив йому гроші за хороші оцінки: 120 гривень - за 12 балів, 110 грн - за 11 балів і так далі.

За низькі бали строгий, але справедливий Потап навпаки "штрафував" - віднімав гроші від загальної суми.

За словами Андрія, популярність тата йому частіше заважає, ніж допомагає. Він розуміє, що багато хлопців дружать з ним тому, що він син зірки.

Андрій переживає, що з ним спілкуються тільки через зірковий статус батька

"Коли я виходжу в магазин, до мене підходять 4-5 чоловік і кажуть: "О, ти син Потапа, давай сфоткаємося, підпишись на мій Instagram. Я хочу домагатися всього сам", - запевняє Андрій.

Нагадаємо, що раніше Потап розповів про свої стосунки з сином.

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Потап