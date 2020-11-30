Сюрприз для Чапкиса и слезы Саниной: самые интересные моменты суперфинала "Танцев со звездами"

Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1". Третье место на проекте заняла Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. А бывшая участница ВИА "Гры" Санта Димопулос и Юлия Санина боролись за первое место в батле. Оценки судей добавили к количеству голосов от телезрителей. Победу одержала Санта Димопулос и Макс Леонов, именно они удостоились кубка. Очень ярким моментом было то, что Санта отдала кубок Юлии Саниной.

По словам Димопулос, у Саниной никогда не было опыта с танцами и она действительно заслужила этот кубок.

"У меня много титулов в жизни, и давно это для меня совершенно неважно. Мы все отсюда выйдем другими, трансформированными. Мы поняли, что без поддержки не сможем существовать. Поэтому я хочу передать свой кубок Юлии Саниной - человеку, которая до этого никогда не танцевала. Я в детстве танцевала, а она нет. Она заслужила этот кубок. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Она научилась танцевать с нуля. Я для себя уже победительница", - сказала Санта.

Отметим, что это первый за историю проекта такой удивительный случай. Кстати, Влад Яма похвалил Санину и сказал, что она стала более раскованной. Ведущие шоу отметили, что теперь в проекте две победительницы - Санта Димопулос и Юлия Санина.

В финале Юлия Санина не смогла сдержать эмоций и дала волю слезам.

"Я стала увереннее в себе, и не буду ничего бояться. Столько, сколько мы пережили на этом проекте, и счастливого, и болезненного, никто, наверное, не пережил. Спасибо тебе, что научил меня танцевать", - обратилась к партнеру Юлия Санина.

Санта Димопулос отдала кубок Юлии Саниной

Нельзя не отметить яркий момент появления на шоу сына Григория Чапкиса. Его появление стало для 90-летнего хореографа настоящим сюрпризом. Сын Чапкиса специально прилетел на финал программы из США.

"Я родился в семье бальников, но хип-хоп - моя жизнь. Мне приятно быть в родной стране. Я приехал ради папы. Мне так приятен этот момент. Мой папа - живая легенда. И мы встретились в его мире - мире бальных танцев", - сказал на шоу Грег Чапкис.

Именно по просьбе Грега Чапкиса пара суперфиналистов - Юлия Санина и Санта Димопулос - должны біли танцевать хип-хоп.

Как мы ранее писали, ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль впервые за 15 лет выступила на паркете шоу в качестве танцовщицы и поразила телезрителей.