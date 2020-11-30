Сюрприз для Чапкіса і сльози Саніної: найцікавіші моменти суперфіналу "Танців з зірками"

Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проекті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк. А колишня учасниця ВІА "Гри" Санта Дімопулос та Юлія Саніна боролися за перше місце в батлі. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. Перемогу здобула Санта Дімопулос і Макс Леонов, саме вони удостоїлися кубка. Дуже яскравим моментом було те, що Санта віддала кубок Юлії Саніній.

За словами Дімопулос, у Саніної ніколи не було досвіду з танцями і вона дійсно заслужила цей кубок.

"У мене багато титулів в житті, і давно це для мене зовсім неважливо. Ми всі вийдемо звідси іншими, трансформованими. Ми зрозуміли, що без підтримки не зможемо існувати. Тому я хочу передати свій кубок Юлії Саніній - людині, яка до цього ніколи не танцювала. Я в дитинстві танцювала, а вона ні. Вона заслужила цей кубок. Я знаю, скільки сил вона вклала в цей проект. Вона навчилася танцювати з нуля. Я для себе вже переможниця", - сказала Санта.

Відзначимо, що це перший за історію проекту такий випадок. До речі, Влад Яма похвалив Саніну і сказав, що вона стала більш розкутою. Ведучі шоу відзначили, що тепер у проекті дві переможниці - Санта Дімопулос і Юлія Саніна.

У фіналі Юлія Саніна не змогла стримати емоцій і дала волю сльозам.

"Я стала впевненішою в собі, і не буду нічого боятися. Стільки, скільки ми пережили на цьому проекті, і щасливого, і важкого, ніхто, напевно, не пережив. Спасибі тобі, що навчив мене танцювати", - звернулася до партнера Юлія Саніна.

Санта Дімопулос віддала кубок Юлії Саніній

Не можна не відзначити яскравий момент появи на шоу сина Григорія Чапкіса. Його поява стала для 90-річного хореографа справжнім сюрпризом. Син Чапкіса спеціально прилетів на фінал програми з США.

"Я народився в сім'ї бальників, але хіп-хоп - моє життя. Мені приємно бути в рідній країні. Я приїхав заради тата. Мені приємний цей момент. Мій тато - жива легенда. І ми зустрілися в його світі - світі бальних танців", - сказав на шоу Грег Чапкіс.

Саме на прохання Грега Чапкіса пара суперфіналістів - Юлія Саніна та Санта Дімопулос - повинні були танцювати хіп-хоп.

Як ми раніше писали, ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль вперше за 15 років виступила на паркеті шоу в якості танцівниці і вразила телеглядачів.