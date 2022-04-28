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"Так, я з України": Винник выпустил патриотический альбом

Виктор Винник и МЕРІ (фото: пресс-служба артистов)
Автор: Lite

Известный украинский музыкант Виктор Винник и его группа МЕРІ выпустили новый альбом "Так, я з України", в который вошли патриотические песни команды.

Их, к слову, у львовян накопилось за годы творчества довольно много. И именно они - лучшие социально-патриотические треки из пяти официальных альбомов - составляют наполнение свежей пластинки.

Среди восемнадцати композиций, которые вместила эта пластинка, есть старые и любимые песни, такие как "Незнайомий мій брат", "Сестра", а также песни, которые были написаны уже этой весной, в частности "рускій ваєнний карабль, йди на#уй".

В дизайне "Так, я з України" использовано уже знакомую фирменную надпись и шрифт, но, в отличие от 2016-го, буква "Z" заменена на украинскую "З" на фоне желто-голубой ленты.

Сам Винник убежден, что в такие тяжелые времена музыка, которая способна поднимать боевой дух, нужна как никогда.

"Поэтому мы, каждый на своем месте, обязаны делать все ради нашей победы. И мы победим. Слава Украине!" - сказал он.

Ранее украинские звезды записали невероятно сильный ролик к воинам ВСУ, который пробирает до мурашек.

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