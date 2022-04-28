"Так, я з України": Винник выпустил патриотический альбом

Среди восемнадцати композиций, которые вместила эта пластинка, есть старые и любимые песни, такие как "Незнайомий мій брат", "Сестра", а также песни, которые были написаны уже этой весной, в частности "рускій ваєнний карабль, йди на#уй".

В дизайне "Так, я з України" использовано уже знакомую фирменную надпись и шрифт, но, в отличие от 2016-го, буква "Z" заменена на украинскую "З" на фоне желто-голубой ленты.

Сам Винник убежден, что в такие тяжелые времена музыка, которая способна поднимать боевой дух, нужна как никогда.

"Поэтому мы, каждый на своем месте, обязаны делать все ради нашей победы. И мы победим. Слава Украине!" - сказал он.