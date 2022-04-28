"Так, я з України": Винник випустив патріотичний альбом

Серед вісімнадцяти композицій, які вмістила ця платівка, є давні та улюблені пісні, такі як "Незнайомий мій брат", "Сестра", а також пісні, що були написані вже цієї весни, зокрема "рускій ваєнний карабль, йди на#уй".

В дизайні "Так, я з України" використано вже знайомий фірмовий напис і шрифт, але, на відміну від 2016-го, літеру "Z" замінено на українську "З" на фоні жовто-блакитної стрічки.

Сам Винник переконаний, що у такі важкі часи музика, яка здатна підіймати бойовий дух, потрібна як ніколи.

"Тому ми, кожен на своєму місці, зобов’язані робити усе задля нашої перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!" - сказав він.