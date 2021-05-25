Такими вещами не шутят: Ребрик после отдыха в Турции встревожила сеть серьезным посланием

Она сопроводила текст портретным магнетическим фото в свете огней. Редкий кадр, где Лилия предстала серьезной – она смотрит прямо в камеру и не улыбается.

Ведущая сообщила, что неделю назад вместе с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной вернулась из Турции и тут же пошла к врачу – проверять кожу после загара. К счастью, у "дикой семейки" все в порядке со здоровьем, но к подобным вещам они подходят серьезно и взвешенно.

Лилия Ребрик тщательно следит за своим здоровьем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Кожного разу, коли ми приїжджаємо з моря, ми йдемо до дерматолога всією родиною, бо з такими речами, як здоров’я, в нашій сім’ї не жартують. Так, у нас обох напружений графік, але ми знаходимо кілька годин, аби попіклуватися про себе і привчити з дитинства і своїх дівчат, що здоров’я має бути на першому місці, що здорова людина - це щаслива людина!" - убеждена Лилия.

Телезвезда напомнила, что раз в год стоит проверять родинки на теле во избежание развития неутешительного и страшного диагноза – меланома, ведь эта болезнь не имеет возрастных ограничений.

"Любіть і бережіть свою шкіру, не "переборщуйте" із засмагою і перебуванням на сонці, не зловживайте солярієм! Так, зрозуміло, що всім хочеться бути засмаглими красунями, але робіть усе в міру!" - призвала Лилия.