Такими речами не жартують: Ребрик після відпочинку в Туреччині стривожила мережу серйозним посланням

Вона супроводила текст портретним магнетичним фото у світлі вогнів. Рідкісний кадр, де Лілія постала серйозною – вона дивиться прямо в камеру і не посміхається.

Ведуча повідомила, що тиждень тому разом з чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною повернулася з Туреччини і тут же пішла до лікаря – перевіряти шкіру після засмаги. На щастя, у "дикої сімейки" все в порядку зі здоров'ям, але до подібних речей вони підходять серйозно і виважено.

Лілія Ребрик ретельно стежить за своїм здоров'ям (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Кожного разу, коли ми приїжджаємо з моря, ми йдемо до дерматолога всією родиною, бо з такими речами, як здоров'я, в нашій сім'ї не жартують. Так, у нас обох напружений графік, але ми знаходимо кілька годин, аби попіклуватися про себе і привчити з дитинства і своїх дівчат, що здоров'я має бути на першому місці, що здорова людина - це щаслива людина!" - переконана Лілія.

Телезірка нагадала, що раз на рік варто перевіряти родимки на тілі, щоб уникнути розвитку невтішного і страшного діагнозу – меланома, адже ця хвороба не має вікових обмежень.

"Любіть і бережіть свою шкіру, не "переборщуйте" із засмагою і перебуванням на сонці, не зловживайте солярієм! Так, зрозуміло, що всім хочеться бути засмаглими красунями, але робіть усе в міру!" - закликала Лілія.