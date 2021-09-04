Такого в Украине не делал никто? Uliana Royce показала яркое видео

Певица и блогер Uliana Royce представила dance performance видео на песню "Jump", которую написал Артем Пивоваров.
Видео стало завершающим из серии dance видео, снятых на крыше возводящегося здания.
"Этот новострой для меня символизирует Олимп, где я выстраиваю новую историю - свою историю, увлекательную и интересную, как артист украинского шоу-бизнеса. Такого формата dance performance видео я еще не видела в Украине. Мне хотелось показать многогранность меня, как артиста. Это были действительно сложные съемки. В первую очередь потому, что они проходили в ночное время. Девочки из моего балета буквально замерзали из-за легких костюмов, но это не помешало им выложиться на полную. Я надеюсь, что поклонникам понравится финальная работа",- говорит молодая артистка.
К слову, автором слов и музыки стал поп-идол Артем Пивоваров.
"Помню пришла к Артему Пивоварову на студию с потрясающим настроением, ну знаете, это когда в тебя вселяется пятилетний ребенок, и ты начинаешь творить и вытворять, дурачиться и прикалываться. В общем, трек был нами написан именно под такое настроение, в состоянии радости и драйва. Он получился очень динамичным и точно передал наш легкий и позитивный настрой", - рассказала Uliana Royce.
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