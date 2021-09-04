Такого в Украине не делал никто? Uliana Royce показала яркое видео

"Этот новострой для меня символизирует Олимп, где я выстраиваю новую историю - свою историю, увлекательную и интересную, как артист украинского шоу-бизнеса. Такого формата dance performance видео я еще не видела в Украине. Мне хотелось показать многогранность меня, как артиста. Это были действительно сложные съемки. В первую очередь потому, что они проходили в ночное время. Девочки из моего балета буквально замерзали из-за легких костюмов, но это не помешало им выложиться на полную. Я надеюсь, что поклонникам понравится финальная работа",- говорит молодая артистка.

К слову, автором слов и музыки стал поп-идол Артем Пивоваров.

"Помню пришла к Артему Пивоварову на студию с потрясающим настроением, ну знаете, это когда в тебя вселяется пятилетний ребенок, и ты начинаешь творить и вытворять, дурачиться и прикалываться. В общем, трек был нами написан именно под такое настроение, в состоянии радости и драйва. Он получился очень динамичным и точно передал наш легкий и позитивный настрой", - рассказала Uliana Royce.