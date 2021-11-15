ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Такой бриллиант вырос!" Гросу с нескромным декольте и осиной талией взбудоражила сеть

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 15:38
"Такой бриллиант вырос!" Гросу с нескромным декольте и осиной талией взбудоражила сеть Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Styler

Алина Гросу не скрывает, что счастлива в личной жизни, и это напрямую отражается в ее творчестве. Например, певица записала уже вторую песню вместе с любимім – российским актером и режиссером Романом Полянским, которій переехал в Украину следом за любимой. Пара представила на днях lyric video на новый дуэтный трек "Чувства на кассетах". Стильная певица в кожаном брючном костюме, белой рубашке и с галстуком мелькает на экране в компании любимого мужчины, демонстрируя чувственность и романтику.

Теперь же артистка решила взбудоражить поклонников, показав в Instagram соблазнительный образ в атласном корсетном наряде.

Черный корсет подчеркнул осиную талию звезды и сделал акцент на ее пышной груди. Алина дополнила образ роковой красотки длинными кожаными перчатками.

&quot;Такой бриллиант вырос!&quot; Гросу с нескромным декольте и осиной талией взбудоражила сеть

Алина Гросу показала свои прелести в соблазнительно наряде (фото: instagram.com/alina_grosu)

Она распустили вьющиеся белокурые локоны и сделала легкий макияж с акцентами на глазах – на верхнем веке можно увидеть трендовые размашистые стрелки, которые придали мейкапу выразительность.

Поклонникам певицы понравился ее внешний вид, поэтому они оставили в адрес Гросу немало восторженных слов.

  • Очень красиво
  • Красавица
  • Стильная малышка
  • Прекрасная, очень сексуальная
  • Алина – шикарная
  • Такой бриллиантик вырос
  • Классная
  • Красивая

Напомним, что ранее Алина Гросу четко ответила на вопрос о пластических операциях и рассказала, что помогает ей держать себя в форме. Она заверила, что против хирургических вмешательств.

Читайте LITE в Google News
Алина Гросу
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине ожидаются морозы до -10 градусов: где будет холоднее всего
В Украине ожидаются морозы до -10 градусов: где будет холоднее всего