"Такий діамант виріс!"Гросу з нескромним декольте і осиною талією розбурхала мережу
Аліна Гросу не приховує, що щаслива в особистому житті, і це безпосередньо відбивається в її творчості. Наприклад, співачка записала вже другу пісню разом з коханим – російським актором і режисером Романом Полянським, який переїхав в Україну слідом за коханою. Пара представила днями lyric video на новий дуетний трек "Чувства на кассетах". Стильна співачка в шкіряному брючному костюмі, білій сорочці і з краваткою миготить на екрані в компанії коханого чоловіка, демонструючи чуттєвість і романтику.
Тепер же артистка вирішила розбурхати шанувальників, показавши в Instagram спокусливий образ в атласному корсетному вбранні.
Чорний корсет підкреслив осину талію зірки і зробив акцент на її пишних грудях. Аліна доповнила образ фатальної красуні довгими шкіряними рукавичками.
Аліна Гросу показала свої принади в спокусливо вбранні (фото: instagram.com/alina_grosu)
Вона розпустили кучеряві біляві локони і зробила легкий макіяж з акцентами на очах – на верхніх поввіках можна побачити трендові розмашисті стрілки, які надали макіяжу виразність.
Шанувальникам співачки сподобався її зовнішній вигляд, тому вони залишили на адресу Гросу чимало захоплених слів.
- Дуже красиво
- Красуня
- Стильна мала
- Прекрасна, дуже сексуальна
- Аліна - шикарна
- Такий діамантик виріс
- Класна
- Красива
Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу чітко відповіла на питання про пластичні операції і розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі. Вона запевнила, що проти хірургічних втручань.