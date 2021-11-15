"Такий діамант виріс!"Гросу з нескромним декольте і осиною талією розбурхала мережу

Аліна Гросу не приховує, що щаслива в особистому житті , і це безпосередньо відбивається в її творчості. Наприклад, співачка записала вже другу пісню разом з коханим – російським актором і режисером Романом Полянським, який переїхав в Україну слідом за коханою. Пара представила днями lyric video на новий дуетний трек "Чувства на кассетах". Стильна співачка в шкіряному брючному костюмі, білій сорочці і з краваткою миготить на екрані в компанії коханого чоловіка, демонструючи чуттєвість і романтику.

Тепер же артистка вирішила розбурхати шанувальників, показавши в Instagram спокусливий образ в атласному корсетному вбранні.

Чорний корсет підкреслив осину талію зірки і зробив акцент на її пишних грудях. Аліна доповнила образ фатальної красуні довгими шкіряними рукавичками.

Аліна Гросу показала свої принади в спокусливо вбранні (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вона розпустили кучеряві біляві локони і зробила легкий макіяж з акцентами на очах – на верхніх поввіках можна побачити трендові розмашисті стрілки, які надали макіяжу виразність.

Шанувальникам співачки сподобався її зовнішній вигляд, тому вони залишили на адресу Гросу чимало захоплених слів.