"Такую женщину невозможно забыть": Каменских с экстремальным декольте покорила томной страстью

В глубокой и таинственной видеоработе звезда предстала перед поклонниками в страстных и томных образах. Сексуальная и раскрепощенная звезда танцует завораживающий своей откровенностью танец в "платье цвета ада", расшитом рубиновіми камнями. Корсетный лиф и внушительное декольте обнажают бюст Насти, а нескромные разрезы по бокам – ее аппетитные бедра.

Соблазнительная певица танцует страстный танец в полумраке, заставляя поклонников наблюдать за каждым ее движением.

Еще один запоминающийся образ - золтое платье-пиджак с подплечниками и огригинально оформленным низом.

Настя показала страстный образ в "адском"платье (фото: пресс-служба певицы)

"Эта реальность знакома каждой девушке. В ней она превращается в роковую жгучую красотку, которая в теплую летнюю ночь забывает о стеснении и наслаждается собой и танцем. Она уверена в своей красоте. Ее образ пьянит мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти. Такую женщину просто невозможно забыть", - описала свою новую видеоработу Настя.

Настя устроила жаркие танцы в пикантных образах