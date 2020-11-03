Кроме танцев: Юлия Санина восхитила фанатов, показав кусочек своей обычной жизни

Юлия Санина – одна из любимых участниц проекта "Танцы со звездами 2020". Фанаты всегда поддерживают свою фаворитку на паркете, но когда она делится чем-то личным, они вообще в восторге. Например, недавно Юлия показала, как выглядела 9 лет назад. Девушка носила дреды, вызывающе яркий макияж и черные ногти.

А в этот раз лидер Hardkiss порадовала фолловеров кусочком нового видео. Оказывается, кроме танцев, Санина еще находит в себе силы заниматься любимым делом - писать музыку. На превью к видеоролику, которое певица сняла для своего канала, она показала, как записывает новый хит. Фанаты в восторге: такое увидишь нечасто.

Юлия Санина приоткрыла завесу над новым проектом (видео: instagram.com/the_hardkiss/)

"Дивись новий влог на YouTube! Як проходив запис вокалу до пісні "Кобра", - написала певица к своему анонсу.

"Юля, можно после каждой песни влог с записи вокала? Это шикарно!", "Безумно классный и интересный влог получился. Вокал Юли - это просто нереально", "Моя улюблена пісня", "Спасибо! Очень ждал таких влогов!", "Крутяцкий влог!", - порадовались фолловеры такому подарку от своего кумира.

Напомним, что недавно Юлия Санина решила рассказать, в чем ее страсть, дополнив свой рассказ ярким снимком в обтягивающем мини-платье в сеточку, яркие красные губы и пышная укладка - голливудская волна сделали Юлию неотразимой.