Танцы со звездами 2020: кто прошел в суперфинал

Танцы со звездами 2020 13 эфир состоялся 22 ноября на телеканале "1+1". Сегодня участники исполнили по три танца: впервые в истории шоу танец с ведущими, европейская и латиноамериканская программы. Полуфинал никто не покинул и все три пары: Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк будут в суперфинале, который пройдет через неделю, 29 ноября.

Самые высокие оценки судьи отдали двум парам: Санте Димопулос и Максу Леонову, и Юлии Саниной и Диме жуку. Пары получили 119 баллов. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк получили немного меньше - 116 баллов.

Турнирная таблица тринадцатого прямого эфира "Танцев со звездами 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Открывала полуфинал бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос со своим партнером Максом Леоновым. Пара танцевала ча-ча-ча под хит MONATIK.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Дима Жук в эфире шоу "Танцы со звездами" исполнили венский вальс.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Еще одна бывшая участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе с Кирилом Васюком танцевала самый воинственный танец латиноамериканской программы – пасодобль.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Также впервые в истории проекта ведущая шоу Тина Кароль вышла на паркет. Певица танцевала румбу вместе с Юлией Саниной и Димой Жуком.

Юлия Санина, Дима Жук и Тина Кароль (видео: YouTube)

Другой ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов также вышел на проект вместе с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком. Трио танцевало квикстеп.

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Юрий Горбунов (видео: YouTube)

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