"Танцы со звездами" 2020: в скандале между Фреймут и Кухар поставлена точка

Танцы со звездами в шестом эфире от 4 октября удивляли неоднократно. Вылет актера Тараса Цымбалюка, дисквалификация Винника, а тут еще и Фреймут с Кухар решили поставить точку в затянувшемся скандале.

Ольга Фреймут и Илья Падзина показали на паркете фьюжн, а спел для них победитель пятого сезона "Голоса країни" отец Александр. Главным сюрпризом стала поддержка мамы и дочки Ольги, которых также задействовали в номере.

Зрители скандировали "Браво", Григорий Чапкис похвалил "одухотворенный" спектакль, который показала на сцене пара.

А вот Екатерина Кухар намекнула, что Ольга в новом шоу "Маскарад" исполняет роль "коричневого эмодзи". На что Фреймут предложила Кухар дружбу.

"Мы вчера с мужем за тебя болели. И вообще, Катя, давай дружить. Ну уже хватит", - сказала Ольга.

Ольга Фреймут и Илья Падзина, фьюжн (видео: YouTube/ТСН)

По результатам последнего шестого эфира от 4 октября, лидерами стали Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Они набрали 39 баллов из 40 возможных.

Турнирная таблица "Танцев со звездами" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Напомним, что несколько эфиров назад Ольге Фреймут надоела постоянная критика со сторону судьи "Танцев со звездами" Екатерины Кухар. Телеведущая посоветовала балерине сходить в церковь, а на прошлом эфире и вовсе были подарены ножницы с пожеланием отрезать язычок.