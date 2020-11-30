Танцы со звездами 2020: кто стал победителем шоу

Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1". Третье место на проекте заняла Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. А Санта Димопулос и Юлия Санина боролись за первое место в батле. Оценки суддей добавили к количеству голосов от телезрителей. И больше всего голосов получила Санта Димопулос и Макс Леонов, им достался кубок. При этом Санта Димопулос отдала кубок Юлии Саниной.

Санта заявила, что певица заслужила этот кубок, поскольку ранее она никогда не танцевала и добилась потрясающих результатов на танцевальном шоу.

Сегодня пары танцевали шесть танцев. Первый, с которым пришли на проект, второй - любимый телезрителей, третий - новый и танец победы, который включает три стиля.

Самые высокие оценки судьи отдали Юлии Саниной и Дмитрию Жуку - 118 баллов.

Турнирная таблица суперфинала "Танцев со звездами 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

В женском суперфинале фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Дима Жук продемонстрировали зрителям и судьям новое страстное танго.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе с Кирилом Васюком не просто танцевала новый танец фламенко, но и исполнила оперную арию.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Еще одна бывшая участница "ВИА Гры" Санта Димопулос со своим партнером Максом Леоновым танцевали новый чувственный танец в стиле фокстрот.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Санта также станцевала вместе с Леоновым любимый танец телезрителей – рубму.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Надежда Мейхер вместе с Кириллом Васюком продемонстрировали темпераментное танго, которое очень понравилось телезрителям.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Юлия Санина и Дмитрий Жук удивили на проекте телезрителей фокстротом, поэтому продемонстрировали его в суперфинале.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Напомним, что ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль впервые за 15 лет выступила на паркете шоу в качестве танцовщицы и поразила телезрителей.

При этом другой ведущий проекта Юрий Горбунов также впервые выступил на "Танцах со звездами" и вызвал фурор.