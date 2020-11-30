Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу

Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проєкті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк. А Санта Дімопулос і Юлія Саніна боролися за перше місце в батлі. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. І найбільше голосів отримала Санта Дімопулос і Макс Леонов, їм дістався кубок. При цьому Санта Дімопулос віддала кубок Юлії Саніній.

Санта заявила, що співачка заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.

Сьогодні пари танцювали шість танців. Перший, з яким прийшли на проєкт, другий - улюблений телеглядачів, третій - новий і танець перемоги, який включає три стилі.

Найвищі оцінки судді віддали Юлії Саніній і Дмитру Жуку - 118 балів.

Турнірна таблиця суперфіналу "Танців з зірками 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

У жіночому суперфіналі фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Діма Жук продемонстрували глядачам і суддям нове пристрасне танго.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Екс-учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком не просто танцювала новий танець фламенко, але і виконала оперну арію.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Ще одна колишня учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос зі своїм партнером Максом Леоновим танцювали новий чуттєвий танець у стилі фокстрот.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Санта також станцювала разом з Леоновим улюблений танець телеглядачів – рубму.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком продемонстрували темпераментне танго, яке дуже сподобалося телеглядачам.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Юлія Саніна і Дмитро Жук здивували на проєкті телеглядачів фокстротом, тому продемонстрували його в суперфіналі.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Нагадаємо, що ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль вперше за 15 років виступила на паркеті шоу в якості танцівниці і вразила телеглядачів.

При цьому інший ведучий проєкту Юрій Горбунов вперше виступив на "Танцях з зірками" і викликав фурор.