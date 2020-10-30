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Танцы со звездами 2020: украинцев ждет самый драматичный и загадочный эфир

Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" не перестают удивлять украинцев необычными эфирами

Танцы со звездами в десятом эфире, который покажут в воскресенье, 1 ноября, готовят по-настоящему феерическое шоу. Шесть оставшихся на проекте пар обменяются партнерами. Они вместе с судьями перевоплотятся в мистических героев. Что еще ждет зрителей в новом выпуске шоу - читайте в материале Styler.

Организаторы уже называют очередной эфир "самым драматичным выпуском сезона". Ведь в это воскресенье эфир будет посвящен Хэллоуину, поэтому участники проекта перевоплотятся в яркие и мистические образы.

Причем звезды и их партнеры в танце приоткроют некоторые тайны закулисья.

"Каждая пара с помощью танца расскажет свою историю отношений на паркете", - рассказали организаторы.

Судьи проекта тоже удивят зрителей своими перевоплощениями: Григорий Чапкис примеряет на себя образ Графа Дракулы, Влад Яма - образ Франкенштейна, а Екатерина Кухар - медсестры Милдред Рэтчед.

Судьи проекта Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)

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А вот с кем именно будут танцевать звезды, кто будет встречать зрителей на балконе, и кто удостоится чести стать приглашенным судьей десятого эфира - зрители смогут узнать позже.

Новый выпуск "Танцев со звездами" зрители увидят уже в 21:00 в воскресенье, 1 ноября, на канале 1+1.

Позже организаторы в Instagram рассказали, что ведущими балкона станет квартет программы "Завтрак с 1+1": Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс. А приглашенной судьей - Наталья Могилевская.

Напомним, что прошлый эфир 25 октября покинула звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Девушка ушла сама, поскольку устала от придирок судей и ей сложно совмещать проект и съемки во второй части сериала. Но поклонники в соцсетях раскритиковали организаторов и судей за предвзятость к Даше.

Ранее мы также писали про рекордсменов "Танцев со звездами" 2020, которые добились наибольших высот за девять эфиров шоу.

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