Танцы со звездами 2020: кто вылетел из седьмого эфира шоу

Танцы со звездами 2020 7 эфир состоялся 11 октября на телеканале "1+1". В этом выпуске шоу две пары танцевали танец за жизнь - Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и Ольга Фреймут и Илья Падзина. Именно они меньше всего набрали голосов телезрителей. Но никто из них не покинул шоу. Судьи так решили, поскольку Олег Винник и Елена Шоптенко отказались от продолжения участия в проекте.

Самые высокие оценки судьи отдали экс-вокалистка "ВИА Гры" Санте Димопулос и ее партнеру Максу Леонову. Пара поразила судей своим джайвом и получила максимальные оценки – 40 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Стоит отметить, что сегодня все пары танцевали исключительно бальные танцы латиноамериканской программы.

Турнирная таблица пятого прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сегодня отмечает 30-летие. Вместе со своим партнером Дмитрием Жуком пара станцевала зажигательную самбу.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Еще одна бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер вместе со своим партнером Кириллом Васюком танцевали ча-ча-ча. Судьи высоко оценили это выступление.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая не перестает удивлять своими новыми неожиданными перевоплощениями. Сегодня она с партнером Игорем Гелуненко выполнила темпераментный пасодобль, который судьи оценили по достоинству.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (видео: YouTube)

Футболист и "Холостяк" Сергей Мельник вместе с Аделиной Дели в этот вечер танцевали джайв и заняли сегодня пятое место в турнирной таблице судей.

Сергей Мельник и Аделина Дели (видео: YouTube)

Напомним, Экс-Nikita высказалась о конфликте Мейхер и Димопулос на Танцах со звездами 2020 и раскрыла тайны шоу.

Ранее мы писали о том, что Ольга Фреймут высказалась о критике на "Танцах со звездами 2020" и пронзительном номере.