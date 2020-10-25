Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 9 эфира

Танцы со звездами 25 октября готовят зрителям фантастические трио с участниками

Танцы со звездами 2020 будут удивлять в новом эфире тройными номерами со звездными участниками предыдущих сезонов. Тем временем украинским зрителям рассказали, у кого больше всего шансов покинуть шоу незадолго до финала.

Так, согласно прогнозу букмекеров, первый в очереди на вылет - Сергей Танчинец из группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Коэффициент на его выбывание 25.0.

Коэффициенты ставок на вылет из 9-го эфира Танцев со звездами такой:

Сергей Танчинец: Да 25.0;

Дарья Петрожицкая: Да 15.0;

Ольга Фреймут: Да 10.00;

Сергей Мельник: Да 9.00;

Юлия Санина: Да 6.00;

Надежда Мейхер: Да 3.50;

Санта Димопулос: Да 2.00;

Интересно, что Танчинец уже не в первый раз попадает в немилость букмекеров. Но жизнь, а точнее коронавирус, вносит свои коррективы. Прошлый эфир покинула пара Позитив и Юлия Сахневич. И хотя за них станцевали выбывшие Арам Арзуманян и Тоня Руденко, ситуацию это не спасло.

В новом эфире на паркете мы увидим Лесю Никитюк, Ольгу Сумскую, Michelle Andrade, Евгения Кота, Даниэля Салема, Ираклия Макацарию, Анну Ризатдинову.

Турнирная таблица Танцев со звездами после 8 эфира (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Отметим, что девятый эфир, который покажут в 21:00 на канале 1+1, будет невероятным. Ведь к участникам на паркете присоединятся "ветераны" шоу.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис назвал лучшее танго за всю историю проекта "Танцы со звездами".