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Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 9 эфира

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 14:28
Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 9 эфира Танцы со звездами 2020 (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 25 октября готовят зрителям фантастические трио с участниками

Танцы со звездами 2020 будут удивлять в новом эфире тройными номерами со звездными участниками предыдущих сезонов. Тем временем украинским зрителям рассказали, у кого больше всего шансов покинуть шоу незадолго до финала.

Так, согласно прогнозу букмекеров, первый в очереди на вылет - Сергей Танчинец из группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Коэффициент на его выбывание 25.0.

Коэффициенты ставок на вылет из 9-го эфира Танцев со звездами такой:

  • Сергей Танчинец: Да 25.0;
  • Дарья Петрожицкая: Да 15.0;
  • Ольга Фреймут: Да 10.00;
  • Сергей Мельник: Да 9.00;
  • Юлия Санина: Да 6.00;
  • Надежда Мейхер: Да 3.50;
  • Санта Димопулос: Да 2.00;

Интересно, что Танчинец уже не в первый раз попадает в немилость букмекеров. Но жизнь, а точнее коронавирус, вносит свои коррективы. Прошлый эфир покинула пара Позитив и Юлия Сахневич. И хотя за них станцевали выбывшие Арам Арзуманян и Тоня Руденко, ситуацию это не спасло.

В новом эфире на паркете мы увидим Лесю Никитюк, Ольгу Сумскую, Michelle Andrade, Евгения Кота, Даниэля Салема, Ираклия Макацарию, Анну Ризатдинову.

Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 9 эфира

Турнирная таблица Танцев со звездами после 8 эфира (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Отметим, что девятый эфир, который покажут в 21:00 на канале 1+1, будет невероятным. Ведь к участникам на паркете присоединятся "ветераны" шоу.

Ранее мы писали, что Григорий Чапкис назвал лучшее танго за всю историю проекта "Танцы со звездами".

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