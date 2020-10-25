Танці з зірками: названо ім'я головного невдахи 9 ефіру

Танці з зірками 25 жовтня готують глядачам фантастичні тріо з учасниками

Танці з зірками 2020 дивуватимуть у новому ефірі потрійними номерами із зірковими учасниками попередніх сезонів. Тим часом українським глядачам розповіли, у кого найбільше шансів залишити шоу незадовго до фіналу.

Так, згідно з прогнозом букмекерів, перший у черзі на виліт - Сергій Танчинець з гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Коефіцієнт на його вибування 25.0.

Коефіцієнти ставок на виліт з 9-го ефіру Танців з зірками такий:

Сергій Танчинець: Так 25.0;

Дар'я Петрожицька: Так 15.0;

Ольга Фреймут: Так 10.00;

Сергій Мельник: Так 9.00;

Юлія Саніна: Так 6.00;

Надія Мейхер: Так 3.50;

Санта Дімопулос: Так 2.00;

Цікаво, що Танчинець вже не вперше потрапляє в немилість букмекерів. Але життя, а точніше коронавірус, вносить свої корективи. Минулий ефір покинула пара Позитив і Юлія Сахневич. І хоча за них станцювали Арам Арзуманян і Тоня Руденко, ситуацію це не врятувало.

В новому ефірі на паркеті ми побачимо Лесю Никитюк, Ольгу Сумську, Michelle Andrade, Євгенія Кота, Даніеля Салема, Іраклія Макацарію, Анну Різатдінову.

Турнірна таблиця Танців з зірками після 8 ефіру (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Зазначимо, що дев'ятий ефір, який покажуть о 21:00 на каналі 1+1, буде неймовірним. Адже до учасників на паркеті приєднаються "ветерани" шоу.

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс назвав найкраще танго за всю історію проєкту "Танці з зірками".